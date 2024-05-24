Лукашенко заговорил о "юридической чистоте".

Кремлевский правитель Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявили, что не признают легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

На пресс-конференции в Минске Путин снова сказал, что Москва готова к переговорам, но только на основании договоренностей, которые были достигнути в Беларуси и Турции, а также исходя из "реалий на земле". "А с кем вести переговоры? Это, конечно, вопрос. Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего президента закончилась", - заявил он.

По словам Путина, для подписания документов Россия должна быть полностью уверена в том, что имеет дело с легитимными властями. Он говорит, что ответить на этот вопрос должна политическая и правовая системы Украины.

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Лукашенко, отвечая на вопрос о легитимности Владимира Зеленского, сказал так: "Юридической чистоты здесь нет и быть не может".

Легитимность Владимира Зеленского

Очередные президентские выборы в Украине должны были состояться 31 марта, а 20 мая прошло пять лет со дня инаугурации Владимира Зеленского.

В ноябре все политические силы, представленные в Верховной Раде Украины, пришли к согласию, что выборы в стране проведут только после завершения военного положения.

Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что Владимир Зеленский останется легитимным президентом и после 21 мая. В Европейском союзе также заявили, что не сомневаются в легитимности украинского президента.

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