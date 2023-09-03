Также уничтожены были два склада боеприпасов захватчиков.

В течение прошедших суток на Таврическом направлении было ликвидировано 76 российских оккупантов и уничтожено 20 единиц военной техники врага.

Как сообщил в Telegram-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, всего за прошедшие сутки захватчики 16 раз атаковали позиции украинских войск и совершили 688 обстрелов, а также нанесли 19 авиаударов.

В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 328 огневых задач.

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"За последние сутки потери врага составили 249 человек (безвозвратные - 76, раненые - 170, плен - 3). Уничтожено 20 единиц военной техники противника", - написал Тарнавский.

Речь идет, в частности об одном танке, двух боевых бронированных машинах, пяти артиллерийских системах и минометах, беспилотнике и 10 единицах автомобильной техники. Кроме того, уничтожены были два склада боеприпасов врага.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что на протяжении минувших суток украинские защитники обезвредили еще около 600 российских оккупантов. Так, общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют уже около 264 тыс. 660 человек.

Благодаря прорыву первой линии обороны оккупантов в Запорожской области в ВСУ появилась возможность маневрировать техникой и войсками во время наступления на вторую линию обороны врага.

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