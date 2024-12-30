Местные власти сообщают, что значительных разрушений нет, однако опубликованные в сети видео это не подтверждают.

В Курской области произошла мощная "бавовна". Об ударе по городу Льгов сообщают российские телеграм-каналы.

Врио губернатора Курской области Александр Хинтштейн тоже подтвердил удар по Льгову, обвинив в этом Украину. По его словам, информации о пострадавших и "значительных разрушениях" пока не поступало.

"На месте работают аварийные и коммунальные службы. Держу ситуацию под контролем", – написал он.

Правда, в сети публикуют видео с последствиями прилета, и "значительные разрушения" все же есть. На нем видно пожар и повреждения одного из зданий.

При этом голос за кадром говорит, что "ребята все в бункере, много человек".

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что "прилетело" по скоплению оккупантов:

"В Льгове на Курщине кое-что прилетело по скоплению российских военных".

Удары по оккупантам

На временно оккупированной части Запорожской области разведчики вместе с ОСГВ "Таврия" уничтожили вражеский штаб. Как уточнили в ГУР, в результате удара шестеро захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения.

Несколько дней назад HIMARS "разнес" полевое совещание оккупантов. По данным ГУР, в результате успешной операции ликвидировано не менее трех российских офицеров. Также уничтожено 5 единиц автомобильной техники российских оккупантов.

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