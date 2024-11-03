Морпехи РФ, которые дислоцируются в оккупированном Крыму имеют низкий моральный дух из-за перспективы оказаться на Курщине.

В бригаде морской пехоты РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе, фиксируется низкий моральный дух из-за отправки части личного состава в Курскую область.

Об этом сообщили представители партизанского движения "АТЕШ". По мнению спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, это происходит из-за низкого качества отбора и подготовки российских морпехов. "Меняется качественный состав. Морская пехота - это элита, и элитность сил - не только в названии, но и уровне подготовки", - сказал он в эфире телемарафона.

Военный привел пример о том, как один из морпехов РФ оказался бывшим заключенным. Это говорит о том, что качественный состав этих подразделений существенно не отличается от других пехотных подразделений. Плетенчук предположил, что РФ использует штатное ядро морской пехоты, в частности командный состав, который непосредственно на поле боя не направляется.

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"Это подразделение (морские пехотинцы - УНИАН) стало обычным пехотным подразделением, которое наполняют без особой подготовки... Мы можем заметить: сейчас это можно называть просто пехотой", - пояснил Плетенчук.

Кроме того, как добавили в движении "АТЕШ", в 810-й бригаде морской пехоты, которая дислоцируется в Севастополе, фиксируются кадровые проблемы из-за отправки личного состава в Курскую область. В часть почти ежедневно поступают сообщения о новых 200-х, ликвидированных на Курщине. Командование бригады пытается скрыть факты потери военных, но тщетно. Говорится, что военные части находятся в низком моральном духе и всеми способами пытаются остаться в Крыму, что порождает взяточничество среди командиров.

Операция в Курской области

Украинские морские пехотинцы и десантники при поддержке танков М-1 создали в окрестностях Зеленого Пути в Курской области "дорогу смерти" для российских войск. В частности, для российской 155-й бригады морской пехоты. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, это результат операции возмездия ВСУ за расстрел девяти украинских операторов БПЛА. По его данным, "квартет" украинских формирований - 36-я бригада морской пехоты, 47-я механизированная бригада и 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады - превратили короткий участок шоссе в Курской области России в "дорогу смерти".

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