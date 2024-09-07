Джордж Баррос отметил, что оба варианта будут иметь негативные последствия для путинской диктатуры.

Власти Российской Федераци пытаются игнорировать ситуацию в Курской области. Бои на территории РФ могут стать серьезной проблемой для Владимира Путина.

Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос рассказал 24 Каналу, что у Москвы есть два варианта в Курской области, но они негативны для путинского режима.

По его словам, первый вариант – продолжать двигаться выбранным путем, не проводя серьезную военную операцию, ведь если Кремль не пришлет туда свои лучшие силы, то не исключено, что украинцы смогут удерживать захваченную часть Курской области всю зиму.

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При этом он отметил, что второй вариант предусматривает, что Кремль перебросит тяжелые, хорошо оснащенные боеспособные подразделения, например, те, которые сейчас воюют возле Покровска.

"Если россиянам придется постоянно держать десятки тысяч военных, на границе с Сумской, Харьковской и Черниговской областях, это не будет выгодно Кремлю, поскольку Путин будет вынужден тратить значительно больше ресурсов на ведение войны", – подчеркнул эксперт.

Баррос считает, что если украинцы решат удерживать эти территории длительный период, то это может иметь несколько последствий.

"Курск является серьезной угрозой для Кремля, и если Кремль не готов принять то, что территориальная целостность России может быть нарушена, а украинцы смогут проводить операции на российской территории, – это будет иметь значительные информационные и политические последствия для России", – объяснил аналитик.

При этом он отметил, что если россияне решат предоставить надлежащее ресурсное обеспечение и перейти к обороне, то есть два основных варианта.

"Первый вариант: Кремлю придется продолжать воевать с текущими ресурсами и уменьшить свои силы в Украине, перебрасывая их для решения ситуации в Курске. Или второй вариант – Путин должен делать то, чего он не хочет. Он не желает проводить новую волну мобилизации, но это может понадобиться", – добавил Баррос.

Также он считает, что еще один вариант, как это может повлиять на войну в долгосрочной перспективе – это изменение мнения западных политиков, которые сейчас существенно ограничивают возможности украинцев защищаться.

Курская операция - последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция - ответ на планы Кремля по созданию буферной зоны на украинской территории.

При этом аналитики ISW заявили, что Курская операция повлияла на весь фронт, будет влиять на РФ и после наступления на Покровск. Вторжение в Курскую область позволяет ВСУ бросить вызов российскому контролю над войной против Украины.

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