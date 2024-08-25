Хотя Путин и приказал вытеснить ВСУ с занимаемых территорий, не снимая войск с фронта в Украине, часть сил врага таки была передислоцирована в Курскую область.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области РФ. Чтобы вытеснить оттдуа украинские войска, россиянам понадобится минимум полгода и не менее 15-20 бригад, заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

"Если брать за основу сообщения британской и других разведок, количество украинских бригад, задействованных в наступательной операции – шесть. Я уже говорил, что согласно воинским уставам, наступающая сторона должна иметь преимущество 1 к 3 по отношению к стороне, которая находится в активной обороне. Соответственно, российской стороне придется бросить в наступление от 18 до 19 бригад. Что касается временного периода, сама российская сторона признает тот факт, что для решения данного вопроса потребуется как минимум полгода, а более реалистический сценарий — год", – отметил эксперт в эфире FREEДOM.

По его словам, хотя Путин и приказал вытеснить ВСУ с занимаемых территорий, не снимая войск с фронта в Украине, часть сил врага таки были передислоцированы в Курскую область. В частности, речь о 810 бригаде морской пехоты РФ, место постоянной дислокации которой – оккупированный Севастополь.

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"Это бригада, которая имеет реальный боевой опыт. По последним данным, именно ее сняли с Покровского направления и перебросили в Курскую область, где она несет серьезные потери в результате успешных действий ВСУ. Кроме того, после уничтожения трех мостов и понтонной переправы в Курской области, в настоящий момент создается угроза оперативного окружения российской группировки. То есть, ВСУ отрезали данную группировку российских войск от основных баз материально-технического снабжения. Более того, фактически ВСУ свели на нет возможности флангового удара вооруженных сил РФ. Поэтому, будет интересно посмотреть, каким образом РФ будет эвакуировать данные военные подразделения", – констатировал Дмитрий Снегирев.

Операция в Курской области: последние новости

Секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко считает, что может быть ряд вариантов развития действий ВСУ на Курщине. В частности, Украина может продолжать свое наступление.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин всячески преуменьшает значение происходящего в Курской области, пишет WSJ. Глава Кремля до сих пор не выступил с обращением к жителям своей страны. Более того, он пытается вести себя так, будто ничего не случилось.

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