По словам полковника СБУ, вариант развития событий в Курской области может быть несколько.

Украинские военные навязали врагу свои действия на другом направлении, открыв в Курской области новый фронт, который является незащищенным у России. Такое мнение высказал нардеп, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в эфире "Еспресо".

"Вариантов развития действий ВСУ на Курщине может быть несколько. Во-первых, мы можем продолжать наступление, и это зависит от наших резервов, возможностей, а также от того, как враг будет перебрасывать свои резервы. Противник перебрасывает понемногу, но все равно у него еще нет возможности остановить фронт. Главное - мы продвигаемся, расширяем плацдарм. Соответственно, первый вариант - мы можем дальше продвигаться. Второй вариант - мы становимся, закапываемся, делаем линии обороны и держим их", - объяснил политик.

Костенко подчеркнул, что целью Курской операции является то, что Украина навязала свои действия РФ на другом направлении, а это очень важно во время войны. По его словам, самым главным является то, что ВСУ показали, зайдя в Курскую область, что открылся фронт, который является незащищенным.

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"Нам и разведка докладывала о защищенности границ РФ, примерно такой, которая была на Курщине, - срочники, фсбшники, пограничники, какие-то "зубы дракона" и построенные линии обороны, которые прорывают наши десантники. Поэтому мы показали главное - что и на той стороне мы будем действовать так же, поражать и захватывать там объекты. Это вообще меняет ход войны и России нужно теперь будет приспосабливаться. Видим, что у россиян в приоритете Донецкая область вместо своих земель, но последствия Курской операции еще впереди и они будут губительны для РФ", - заверил полковник СБУ.

Курская операция - последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области российские захватчики используют против ВСУ переоборудованный многоцелевой транспортер легкий бронированный (МТ-ЛБ). В народе его называют "мотолига". По словам военного эксперта, в последнее время "мотолыги" заменили оккупантам все, что только можно было заменить.

В то же время эксперт Валерий Рябых считает, что операция в Курской области изменила стратегическую инициативу в пользу ВСУ. Он отметил, что закрытие котла, который ограничен со всех сторон преградами для российских войск, действующих в этом районе, является важным стратегическим достижением.

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