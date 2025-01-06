Британский полковник убежден, что сейчас Украина находится в стратегически лучшей ситуации, чем Россия.

Новое наступление ВСУ в Курской области РФ свидетельствует, что 2025 год может оказаться более удачным для Украины, чем для России. Для самого Владимира Путин этот год может обернуться потерей власти. Об этом в авторской статье для The Telegraph пишет полковник британской армии в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.

"Путин заявил, что к Рождеству он вернет священную землю России на Курщине, которую украинские войска впечатляюще захватили прошлым летом; но это выглядит как еще один психологический удар по его диктатуре. Курск вполне может стать началом конца для Путина в 2025 году, как это было для Гитлера в 1943 году", - пишет он.

Бреттон-Гордон предположил, что Владимир Зеленский все еще будет у власти в январе следующего года, тогда как Путин может оказаться на "вилле в Северной Корее", или на каторге где-то на Урале.

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Полковник оптимистично оценивает ситуацию на Курщине, где в течение последних дней украинские войска нанесли новый удар по российским силам. Этому уже предшествовал практически полный разгром 810 бригады морской пехоты РФ и значительные потери среди северокорейских союзников РФ.

"Российский фронт на Курщине выглядит очень шатким, и Украина, вместо того, чтобы просто держаться, могла бы получить успехи. Россия ... не имеет военной техники, чтобы помешать этому последнему украинскому продвижению", - пишет он.

Британский офицер также напоминает о более широком контексте для Путина: потеря Сирии и окончательное перекрытие газового потока в Европу.

"Путин вполне может находиться в режиме выживания (...) Он знает, что Трамп вряд ли окажет ему какую-либо услугу 20 января, когда из лагеря Трампа будет звучать "настроение", что Путину придется принять соглашение, которое, вероятно, выгодно Украине, или быть готовым к Трампу, который в полной мере следует за Зеленским", - пишет британский полковник.

Бреттон-Гордон убежден, что стратегическая ситуация для Украины выглядит лучше, чем для России. Но Запад должен воздержаться от давления на Киев и "сдачи" Украины, отмечает экс-военный.

Бои на Курщине: последние новости

Как писал УНИАН, 5 января украинская армия пошла в наступление на нескольких участках фронта в Курской области. Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил наступление ВСУ и заявил, что Россия "получает то, чего заслуживает".

Также мы рассказывали, что во время этого нового наступления украинские средства радиоэлектронной борьбы показали себя чрезвычайно эффективными. Российские "военкоры" жалуются, что "вообще ничего не летает" из их дронов.

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