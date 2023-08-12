Эксперт уверен, что минимум один прогон моста был сегодня уничтожен.

Удар по Крымском мосту был нанесен модернизированной ракетой С-200, минимум один прогон моста был уничтожен.

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, судя по опубликованным сегодня видео, на Крымском мосту есть несколько очагов, из которых идет черный дым, это значит, что попадания были.

"Это какие-то модернизированные ракеты С-200 и мы не знаем их характеристики. Но предварительно, это ракета с боеголовкой 150-200 килограммов, летит она по какой-то квази - баллистической траектории, то есть это не крылатая ракета, она летит на высоте до километра", - сказал эксперт в эфире телемарафона.

Видео дня

Он считает, что это доказывает огромные проблемы у российской системы ПВО для сбития таких ракет.

По мнению эксперта, вес боеголовки ракеты в 200 килограмм - это не так много по сравнению, например, с немецким Taurus, однако ракеты "делают свое дело".

"Я более чем уверен, что минимум один прогон на мосту был уничтожен и надеюсь, что это был железнодорожный прогон, потому что на самом деле автомобильные не так важны, потому что по дороге враг доставляет боеприпасы, личный состав и все, чтобы вести войну", - добавил эксперт.

Атака на Крымский мост

Как сообщал УНИАН, во время атаки на Крымский мост, 12 августа прозвучало по меньшей мере восемь взрывов.

Около 15:10 12 августа, мост повторно атаковали.

Сообщалось об автомобильных очередях. На Крымский мост со стороны полуострова в очереди стоят более 700 автомобилей, со стороны Кубани - более 560.

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