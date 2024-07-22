Дикий отметил, что россияне смогли поставить на конвейер производство крылатых ракет.

Украина уже давно не била по незаконно построенному россиянами Крымскому мосту, поскольку в этом сейчас нет необходимости. Сейчас выгоднее использовать переправу как приманку, заявил ветеран АТО, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Нам надо, чтобы они его прикрывали, а мы били по этим ЗРК. Мы используем сейчас Крымский мост, как приманку: знаем, что как только сожжем несколько их ЗРК в Крыму, они гарантированно через две недели привезут туда новые. С-300 закончились, пошли С-400, и даже С-500. Мы фактически используем Крым, как такую "большую мясорубку" для их ПВО. Потому что Крымский мост священный. А все остальное – "восемь тысяч двести верст пустоты", как поет их группа "Аквариум", извините, уже хрен чем прикроешь. И поэтому у них горят оборонные заводы и энергетическая инфраструктура. И это не будет ослабляться, а только усиливаться. Как оказалось, "санкции" от Малюка-Буданова гораздо эффективнее, чем санкции от Байдена", – отметил он в интервью "Укринформу".

По его словам, "суперсилой" российских оккупантов сейчас можно считать только удары КАБами и ФАБами. Украина пока не имеет средств для противостояния этой угрозе.

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"Они не только кошмарят этими КАБами и ФАБами фронтовые и приграничные города, но и, в первую очередь, бьют по позициям. А это то оружие, которое может "вынести" практически любую нашу фортификацию. И, к сожалению, этих бомб у них много", – добавил он.

Однако, как отметил Дикий, эта проблема является критической, пока мы не получили истребители F-16.

"Как только появится хотя бы первая эскадрилья, а тем более две, самолетов F-16, к которым в комплекте идут ракеты воздух-воздух 100-километрового радиуса действия – проблема КАБов и ФАБов будет снята. Потому что максимальное расстояние их запуска – 70 километров. Они, конечно, прекрасно понимают, что их преимуществу в воздухе осталось месяц-два, и стремятся использовать это время по максимуму", – пояснил ветеран.

Что касается дронов, то сейчас стоит только два вопроса: у кого более толковые инженеры, и кто поставит больше пар рабочих рук на конвейер?

"По первому выигрываем мы, по второму – пока что, они. Но я еще раз подчеркну, что преимущество у них только в воздушной компоненте. По ракетам, прежде всего", – сказал Дикий.

Так, по баллистическим ракетам изменений нет – россияне производят их ровно столько, сколько и до вторжения 24 февраля. Однако крылатые ракеты россияне таки смогли поставить на конвейер.

"По крылатым, в частности Х-101... К сожалению, они таки сумели "хашки" поставить на конвейер. Если в очень многих других, скажем, сферах для них критическими стали западные санкции, потому что оказалось, например, что в российском танкопроме последних 20 лет все подшипники были немецкие, а все прицелы – французские и так далее, то по Х-101 эти санкции не ударили. Модель Х-101 была 100% советской, и они смогли это полностью восстановить. Это наша большая теперь проблема", – продолжил ветеран АТО.

При этом подчеркнул, что это больше "проблема тыла", которая на фронт не влияет.

"100 штук Х-100 в месяц... Даже если бы они их все пустили на фронт – это просто вообще ни о чем. А вот для тыла это другая история. Для тыла это фактор. Поэтому они именно так их используют – бьют по энергетике, по нашим заводам, в частности оборонных, бьют по больницам. Это как раз продолжится. Они понимают, что у них нет ресурса сломать нашу армию. Поэтому теперь ставка делается сломать наш тыл", – резюмировал Евгений Дикий.

Что происходит возле Крымского моста

Как рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, вокруг незаконно построенного моста через Керченский пролив постоянно происходят активные действия врага. Там непрерывно дежурит вражеская авиация – она охотится на украинские дроны.

Отмечается, что пересечение моста там сейчас происходит в режиме пересечения государственной границы. Меры безопасности на мосту "стараются держать максимально на высоком уровне по понятным причинам", добавил Плетенчук.

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