Меры безопасности там стараются держать максимально на высоком уровне.

По данным Военно-морских сил ВС Украины, вокруг незаконно построенного Россией так называемого Крымского моста постоянно происходят активные действия врага, в частности непрерывно дежурит авиация, которая охотится на украинские дроны. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В частности, его спросили, что сейчас происходит вокруг так называемого Крымского моста, как он охраняется и тому подобное. По словам спикера, там наблюдаются непрерывные активные действия врага. В частности, действует российская авиация, которая охотится на украинские дроны.

"Конечно, там остальные компоненты остаются в строю. Это и система ПВО, и росгвардия... Фактически пересечение моста там сейчас происходит в режиме пересечения государственной границы. Так по крайней мере жалуются в местных пабликах те, кто его пересекает. Поэтому да - меры безопасности там пытаются держать максимально на высоком уровне по понятным причинам", - сказал Плетенчук.

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Также во время эфира речь шла о том, что Болгария, Румыния и Турция проводят разминирование в Черном море. Плетенчук, в частности, отметил, что не может комментировать действия других стран, тем более их результаты. В то же время он сказал, что работа по разминированию вызвана российской агрессией, из-за которой "наши соседи, партнеры сталкиваются с теми же проблемами, что и Украина - взрывчатыми предметами в воде.

"Конечно, в меньшем объеме. Но мины периодически относит как к берегам Румынии, Болгарии, так и Турецкой республики. Поэтому они вынуждены проводить соответствующие операции, потому еще это наша общая проблема, общий сосед - Российская Федерация... (из-за агрессии которой в море есть мины - УНИАН", - сказал спикер.

Какова ситуация в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Крыму остается определенное количество кораблей и судов Черноморского флота РФ - в Военно-морских силах ВС Украины предположили, что определенные единицы оставили, чтобы спровоцировать ВСУ на расход дорогостоящего оружия.

По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, после выхода из Крыма последнего сторожевого корабля ЧФ РФ на полуострове это остаются, в частности, суда обеспечения. По его мнению, большинство их остается потому, что причальный фронт в Новороссийске заканчивается - он не был рассчитан на то количество кораблей, которые сейчас там находятся. Соответственно, их некуда передислоцировать. Также, возможно, враг надеется, что эти единицы не интересуют ВСУ, как цели, которые нужно уничтожать - тратить на них ценные боеприпасы соответствующего радиуса действия. А может быть расчет и на это.

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