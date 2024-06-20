Псевдочиновника госпитализировали в больницу оккупированной Волновахи.

На Донбассе украинский дрон догнал так называемого "советника главы ДНР" Яна Гагина. Псевдочиновник получил ранения.

Как сообщает кремлевское издание ТАСС, украинский БпЛА сбросил боеприпас в районе населенного пункта Еленовка, где коллаборант остановился заменить колесо.

"Мы с коллегой находились в районе Еленовки и остановились, чтобы подкачать колесо. Зная, что могут работать дроны, заехали под деревья. Нас засек дрон. Какое-то время он кружил над нами, потом атаковал сбросом. У товарища множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедро. У меня - осколочное лицо и плечо, ссадины", - рассказал Гагин.

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По его версии, после атаки дрона они успели оперативно применить радиоэлектронное ружье и нейтрализовать сигнал дрона. Дрон дезориентировался и от них отцепился.

Гагина госпитализировали в больницу оккупированной Волновахи. Ему наложили швы.

Ликвидация оккупантов в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине было ликвидировано 527 390 российских захватчиков. По данным Генштаба ВСУ, 1080 оккупантов украинские военные уничтожили в течение суток, 16 июня.

Среди ликвидированных военных РФ - сын российского военачальника Александра Лапина, Денис. В СМИ сообщали, что его могли уничтожить во время удара HIMARS по командному пункту россиян в начале мая 2024 года.

Ранее украинский офицер и военный блогер, отслеживающий российские потери, Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщал о ликвидации в Украине командира зенитного ракетного дивизиона россиян подполковника Владимира Спиридонова, командира роты 331 пдп г. Кострома старшего лейтенанта Степана Логинова и других оккупантов.

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