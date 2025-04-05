Некоторые тела лежали в 150 метрах от ресторана, который Минобороны РФ заявило изначальной целью удара.

Российская ракета "Искандер-М", которую в Минобороны РФ назвали "высокоточной", при ударе по Кривому Рогу отклонилась от намеченной цели примерно на 70-80 метров и ударила по детской площадке, вместо ресторана. К такому выводу пришли аналитики открытых данных, изучившие имеющуюся информацию.

Ранее Минобороны РФ признало, что целью был ресторан (без указания, какой именно). Расследователи уже установили, что единственный ресторан в районе удара – RoseMarine. Однако по нему ракета так и не попала.

Так, OSINT-исследователь, действующий на платформе Х под псевдонимом Dmojavensis, на основе опубликованных в Сети данных, пришел к выводу, что российская ракета упала примерно в 80 ярдах (73 метра) от ресторана и в 20 ярдах (18 метров) от детской площадки. При этом на на составленной им схеме видно, что некоторые погибшие лежали на расстоянии примерно 150 метров от ресторана.

Видео дня

С выводами Dmojavensis согласны и другие аналитики – Schizointel, Ян Матвеев, GeoConfirmed, проект Conflict Intelligence Team.

В CIT также подтвердили информацию украинского Минобороны, которое заявило, что российская ракета была с кассетной боевой частью, а не с фугасной, как утверждали в Минобороны РФ.

"Характер повреждений указывает на то, что была применена ракета с боевой частью, снабжённой готовыми поражающими элементами", – подчеркнули аналитики.

При этом здание ресторана, судя по видео очевидцев, не пострадало, обращает внимание Ян Матвеев. "Максимум повреждено долетевшими поражающими элементами", – пишет он.

Российский удар по Кривому Рогу: последние новости

Как писал УНИАН, журналистам удалось выяснить, что за мероприятие проходило в ресторане RoseMarine, который был изначальной целью российской ракеты. Никакого совещания военных командиров, как утверждали в РФ, там, конечно, не было. А проводился форум местных "бьюти"-предпринимателей и параллельно еще чей-то день рождения.

По последним данным, в результате российского ракетного удара погибли 19 человек, включая 9 детей и подростков. Их имена назвал президент Владимир Зеленский.

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