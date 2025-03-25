Местные СМИ сообщают о пожарах, возникших в результате российской атаки.

Российские оккупационные войска массированно атаковали Кривой Рог дронами, в городе раздавались мощные взрывы. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"Массовая атака "шахедами". По меньшей мере 15 взрывов. Все понимаем, все работаем. Более подробная информация после отбоя. На сейчас локационно чисто", – заявил он в Телеграм.

Тем временем местное медиа "Свої" сообщает, что в городе возникло несколько пожаров на фоне российской атаки.

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В сети уже появляются кадры с последствиями вражеской атаки:

Атаки РФ по Украине

Несмотря на заявления о готовности к перемирию, Россия продолжает терроризировать украинские города. 24 марта российские оккупанты нанесли удар по Сумам. Пострадали многоэтажки и школа. Количество пострадавших в Сумах перевалило за сотню. Среди них есть дети.

Кроме того, под вражеским ударом был Изюм Харьковской области. Город атаковали по меньшей мере 14 беспилотников, сообщал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

На днях под ударом РФ оказался также Кропивницкий. Город пережил самую массированную вражескую атаку за все время полномасштабной войны. Местные власти сообщали, что противник выпустил более 20 ударных БПЛА во время той атаки. Пострадал и частный сектор, и многоэтажки.

Среди пострадавших в Кропивницком были дети. Также сообщалось, что один человек получил тяжелые ожоги.

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