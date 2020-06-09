Два КПВВ на Донбассе возобновят работу с 10 июня: правила пересечения линии разграничения (видео)

Для пересечения линии разграничения будут допускаться только граждане со средствами защиты органов дыхания.

С 10 июня будет возобновлен пропуск граждан через контрольные пункты въезда-выезда "Станица Луганская" и "Марьинка".

Как информирует Госпогранслужба, по приказу командующего операцией Объединенных сил, с 10 июня частично возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

В частности, в КПВВ "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" ежедневно будет осуществляться пропуск с 11.00 до 14.00. Из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен.

"Учитывая регламентированное время осуществления пропуска, приоритет будет предоставляться гражданам, следующим по причинам социально-гуманитарного характера, при наличии подтверждающих документов, и лицам, следующим для внешнего независимого оценивания", - отметили в ведомстве.

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Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции.

"Кроме того, граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Стоит учесть, что эта категория граждан (кроме прибывающих для участия в ВНО) будет пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома" или обсервации", - подчеркнули в ГПСУ.

Также в ведомстве отметили, что пропуск украинской стороной лица не гарантирует возможность пересечения им линии разграничения, поскольку нередко пророссийские боевики возвращали таких лиц. Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, ГПСУ рекомендует гражданам воздержаться от пересечения линии разграничения без необходимости.

Как сообщал УНИАН, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе и админгранице с оккупированным Крымом были закрыты из-за карантина со средины марта.

Ранее сообщалось, что КПВВ на линии соприкосновении в Донецкой и Луганской областях предварительно будут закрыты до 22 июня включительно.

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