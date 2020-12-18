Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» и дважды в неделю - в КПВВ «Новотроицкое».

Российско-оккупационные незаконные вооруженные формирования на Донбассе и далее блокируют дорожные коридоры напротив контрольных пункта въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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«По решению командующего Объединенными силами все КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». В КПВВ «Новотроицкое» пропуск возобновляется дважды в неделю - в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение по дорожному коридору», - отметили в ГПСУ.

В течение недели пограничники оформили в КПВВ «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины 5,904 тыс. человек, на контролируемую территорию - 5,609 тыс. человек.

Через КПВВ «Новотроицкое» 208 граждан и 37 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированного Донецка, 110 человек и 15 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую Украиной территорию.

В то же время 23 граждан российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины.

Почему не работают КПВВ на Донбассе

С 10 ноября Украина возобновила пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

В Донецкой области функционируют КПВВ «Гнутове», «Новотроицкое», «Марьинка» и «Майорское», в Луганской области - КПВВ «Станица Луганская» и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое».

Впрочем, российская сторона не пропускает граждан через линию разграничения. Граждан возвращают на подконтрольную Украине территорию.

Представитель МИД РФ Мария Захарова безосновательно обвинила Украину в срыве открытия КПВВ в Золотом и Счастье.

В то же время, в Европе призвали Россию заставить боевиков открыть КПВВ в Счастье и Золотом. В заявлении Франции и Германии подчеркивается, что Украина предприняла шаги для улучшения условий на заброшенных пунктах пропуска до наступления зимы и с целью ослабления страдания людей на востоке Украины.

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Автор: Юлия Петриченко