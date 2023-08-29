Аналитики показали свежую карту боевых действий.

Украинские воины имеют новые успехи в Запорожской области - предположительно, наши бойцы продвинулись вперед возле села Вербовое.

На вероятное продвижение украинских сил возле Вербового указывают тепловые аномалии от датчиков NASA FIRMS/VIIRS и российские заявления о свежих достижениях украинских сил, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

"Сейчас украинские войска проводят две операции на юге Украины в западной части Запорожской области и в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей", - отметили аналитики.

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Кроме того, была опубликована свежая карта боевых действий.

Что надо знать об украинском контрнаступлении - новости

Старт контрнаступления 2023 власти Украины подтвердили в начале июня. Позже стало известно, что наши защитники и защитницы продвинулись вперед на юге Украины и на Бахмутском направлении.

Был освобожден ряд населенных пунктов. В частности, 28 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что Вооруженные силы деоккупировали село Работино, которое находится в Запорожской области.

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