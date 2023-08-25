Сейчас даже большинство военных в западных государствах не представляют, что происходит в Украине, отметил офицер нашей армии.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины майор Максим Жорин "поставил на место" западных экспертов, которые критикуют контрнаступление ВСУ 2023.

В Украине сейчас идет война нового уровня, и на Западе эксперты даже не имеют представления о том, что происходит на украинской земле на самом деле, рассказал воин. "Так вот - это диванный эксперт западного уровня. Все эти коментаторы, все эти эксперты со своим мнением даже представления не имеют о том, что происходит на самом деле на нашей земле. Более того, я вам скажу, что на сегодняшний день даже большинство военных в западных странах не видели и не представляют того, что здесь происходит", - сказал он.

По словам офицера, "нам действительно много чему есть у них поучится, но сегодня обстоятельства такие, что уже и им у нас есть много чему поучиться".

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"И на самом деле многие из них это понимают, многие из них пытаются уже перенимать у нас опыт, многие пытаются уже начинать вникать в то, что происходит, потому что они видят, что это война нового уровня, это война нового времени. К этой войне большинство этих стран не готовы. И я с уверенностью могу сказать, что большинство европейских стран не вывезло бы просто эту войну, ту, которую вывозим сейчас мы. Поэтому все их мнения, …суждения - серьезно я их не воспринимаю", - добавил Жорин.

Новости Украины про войну - что сегодня нужно знать

Украинский президент Владимир Зеленский в начале лета подтвердил, что контрнаступательные действия наших защитников и защитниц стартовали. Западные СМИ не раз писали, ссылаясь на свои источники, что якобы контрнаступление Украины 2023 идет "медленно".

Украинская сторона отмечала, что российские оккупанты очень сильно заминировали территории, поэтому продвигаться вперед сложно. Несмотря на сложности, Силы обороны Украины освободили немало территории на юге нашего государства и на Бахмутском направлении. В частности, недавно флаг Украины подняли в селе Работино Запорожской области.

Стоит также напомнить, что в августе советник Белого дома понац безопасности Джейк Салливан положительно высказался о действиях украинских воинов. По его словам, Киев продолжает освобождать свои земли "на системной основе".

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