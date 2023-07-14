Предстоит еще голосование проекта в целом, голосование в Сенате, конференция палат и повторное голосование.

Палата представителей Конгресса США отклонила поправки в оборонный бюджет на 2024 год, предусматривавшие прекращение или ограничение военной помощи Украине.

Такое заявление сделала посол Украины в США Оксана Маркарова, отметив, что предстоит еще голосование проекта в целом, голосование в Сенате, конференция палат и повторное голосование.

"На этом этапе помощь Украине в целом и программа USAI в частности – сохранена, центр передового опыта сохранен, ленд-лиз предлагается продлить на год и кластерные снаряды не запрещены", – отметила Маркарова.

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Отклонены поправки

об удалении из закона положения о выделении $300 млн на помощь Украине;

о запрете военной помощи Украине;

об удалении из закона положения о создании центра передового опыта в Украине;

о требовании к президенту США представить Конгрессу отчет, содержащий стратегию участия США в войне в Украине;

об удалении раздела 1224 законопроекта о продлении полномочий ленд-лиза для Украины;

о запрете на продажу или передачу в Украину кассетных боеприпасов или технологий, касающихся кассетных боеприпасов.

Помощь Украине от США

20 июня 2023 года США переоценили стоимость военной помощи для Украины. Пентагон пересчитал стоимость военной помощи для Украины. Выяснилось, что за 2022 и 2023 финансовые годы Штаты переоценили стоимость оказанной военной помощи на $6,2 млрд. Это означает, что Пентагон сможет выделить Украине дополнительную военную помощь на эту сумму до конца текущего финансового года.

29 июня 2023 года Украина получила 1,2 млрд долларов от США и Финляндии. Средства предусмотрены на зарплаты педагогов, пенсии и ряд социальных выплат.

30 июня 2023 года первый заместитель помощника министра обороны США Тресса Штеффен Гюенов заявила о том, что Вашингтон будет поддерживать Украину до тех пор, пока Российская Федерация не выведет свои войска с украинское территории.

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