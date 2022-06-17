Известный украинский телеведущий, волонтёр, звезда программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров выставил на продажу уникальное авто, чтобы помочь ВСУ.
"Сегодня мне 39. Хочу использовать эту дату с пользой для Украины. Выставляю на аукцион некогда любимую мной "игрушку". В этой машине было придумано много сюжетов "Мира наизнанку", - написал Комаров в своём Facebook.
Журналист отметил, что на момент покупки автомобиля таких в Украине было всего два.
"На всю Украину было две таких, одна из которых - 2006 года, с пробегом 11 000. Мужчина по телефону ответил, что обслуживает гараж человека, у которого 20-30 машин, а эта уже давно стоит, потому что покупалась новой для поездок выходного дня в ресторан. Но больше не используется. "Дмитрий, ей 7 лет, но можно помыть и продать, как новую", - ответили на сервисе, куда я "ради интереса" обратился. Спонтанное решение было принято. Купил, поставил на парковку и уехал в Индонезию). Бита-крашена-отремонтирована Бампера. Без серьезных аварий. Состояние хорошее", - пишет Комаров.
Ведущий также отметил, что сходит в МРЕО на переоформление с тем, кто предложит самую большую цену, а если будет желающий купить конфиденциально – тогда с представителем. Вся сумма пойдет на помощь Украине и защитникам.
Уверен, вы не сомневаетесь, что я правильно направлю средства и отчитаюсь публично. Если покупатель захочет – появится в соцсетях и СМИ. Нет – останется анонимным.
"Машинка "живая", резвая, приятная, ухоженная. Выглядит стильно и ярко. Радует. Практичная. Село, грунтовка, ямы – без проблем. Картошку и песок возил Проста в обслуживании - все запчасти подходят от Мерса, можно с разборки. Я ставил новое. Пробег около 100 000. Предлагаемую цену пишите в комментариях или на email avto.komarovmir@gmail.com. Результаты 27 июня. Перебивайте цены. Помните - вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине. Предлагайте побольше Минимальную цену не устанавливаю – нужная цифра сама придет. Живите, несмотря на войну. Радуйтесь жизни. И пусть эта радость принесет пользу", - говорится в сообщении ведущего.
Напомним, также Комаров рассказал, как прятался от российских авиабомб.