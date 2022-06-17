Ведущий выставил на продажу уникальное авто.

Известный украинский телеведущий, волонтёр, звезда программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров выставил на продажу уникальное авто, чтобы помочь ВСУ.

"Сегодня мне 39. Хочу использовать эту дату с пользой для Украины. Выставляю на аукцион некогда любимую мной "игрушку". В этой машине было придумано много сюжетов "Мира наизнанку", - написал Комаров в своём Facebook.

Журналист отметил, что на момент покупки автомобиля таких в Украине было всего два.

"На всю Украину было две таких, одна из которых - 2006 года, с пробегом 11 000. Мужчина по телефону ответил, что обслуживает гараж человека, у которого 20-30 машин, а эта уже давно стоит, потому что покупалась новой для поездок выходного дня в ресторан. Но больше не используется. "Дмитрий, ей 7 лет, но можно помыть и продать, как новую", - ответили на сервисе, куда я "ради интереса" обратился. Спонтанное решение было принято. Купил, поставил на парковку и уехал в Индонезию). Бита-крашена-отремонтирована Бампера. Без серьезных аварий. Состояние хорошее", - пишет Комаров.

Ведущий также отметил, что сходит в МРЕО на переоформление с тем, кто предложит самую большую цену, а если будет желающий купить конфиденциально – тогда с представителем. Вся сумма пойдет на помощь Украине и защитникам.

Уверен, вы не сомневаетесь, что я правильно направлю средства и отчитаюсь публично. Если покупатель захочет – появится в соцсетях и СМИ. Нет – останется анонимным.

"Машинка "живая", резвая, приятная, ухоженная. Выглядит стильно и ярко. Радует. Практичная. Село, грунтовка, ямы – без проблем. Картошку и песок возил Проста в обслуживании - все запчасти подходят от Мерса, можно с разборки. Я ставил новое. Пробег около 100 000. Предлагаемую цену пишите в комментариях или на email avto.komarovmir@gmail.com. Результаты 27 июня. Перебивайте цены. Помните - вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине. Предлагайте побольше Минимальную цену не устанавливаю – нужная цифра сама придет. Живите, несмотря на войну. Радуйтесь жизни. И пусть эта радость принесет пользу", - говорится в сообщении ведущего.

Напомним, также Комаров рассказал, как прятался от российских авиабомб.

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