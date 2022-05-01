Комаров заявил, что очень уважает защитников Украины.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, как вместе с главой Погранслужбы Сергеем Дейнеко ездил на линию фронта.

За два дня они проехали всю линию фронта, чтобы поддержать бойцов, проверить, обеспечены ли они всем необходимым, разведать обстановку, пожать руку. Также он добавил, что война сняла маски.

Кроме того, Комаров признался, что находясь в "горячих точках", ему приходилось прятаться от авиабомб.

"Идут бои, дрожит земля, в нас летят ракеты, но наши защитники не боятся ничего и наваливают врагу так, что он в панике и в страхе", написал Комаров.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров показал результаты бомбежки Северодонецка оккупантами.

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