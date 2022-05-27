Комаров отметил, что соцсети для него не на первом месте.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров ответил на часто задаваемый вопрос, куда он пропал из социальных сетей. Он отметил, что этот вопрос его достал.

"Тебя не было давно в соцсетях", - этот вопрос, скажу мягко, меня достал. Умер, убили и все такое. Внимание: потому, что "долго" не было в соцсетях. А что такое долго? А как часто я должен писать? И должен ли вообще? Кто это определяет? Я не собирался писать этот пост, но по пути на встречу снова спросили, жив ли, потому что нет в соцсетях. Если кто переживает – я должен сообщить: вот сегодняшнее фото. Работаю. Сегодня в пиджаке. Вчера в камуфляже. А завтра будет завтра", - написал Комаров в своем Instagram.

Также он отметил, что у него есть более важные дела, чем социальные сети.

"Война снимает маски. И даже в соцсетях видно, кто настоящий, а кто пытается быть таки, каким не есть. У меня есть жизнь, в которой четкие приоритеты. И соцсети там не в первой и даже не во второй десятке", - добавил ведущий.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров потроллил РФ за запрет въезда ему на 50 лет.

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