Украинский телеведущий Дмитрий Комаров ответил на часто задаваемый вопрос, куда он пропал из социальных сетей. Он отметил, что этот вопрос его достал.
"Тебя не было давно в соцсетях", - этот вопрос, скажу мягко, меня достал. Умер, убили и все такое. Внимание: потому, что "долго" не было в соцсетях. А что такое долго? А как часто я должен писать? И должен ли вообще? Кто это определяет? Я не собирался писать этот пост, но по пути на встречу снова спросили, жив ли, потому что нет в соцсетях. Если кто переживает – я должен сообщить: вот сегодняшнее фото. Работаю. Сегодня в пиджаке. Вчера в камуфляже. А завтра будет завтра", - написал Комаров в своем Instagram.
Также он отметил, что у него есть более важные дела, чем социальные сети.
"Война снимает маски. И даже в соцсетях видно, кто настоящий, а кто пытается быть таки, каким не есть. У меня есть жизнь, в которой четкие приоритеты. И соцсети там не в первой и даже не во второй десятке", - добавил ведущий.
Напомним, ранее Дмитрий Комаров потроллил РФ за запрет въезда ему на 50 лет.