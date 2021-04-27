Командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает держать в боевой готовности формирования на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Читайте такжеБоевики запланировали теракт в одной из церквей на Пасху - разведкаОб этом сообщается в обнародованной сводке пресс-службы Министерства обороны относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.
«Командование ВС РФ продолжает поддерживать в готовности к применению оперативную группировку российских формирований на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. С этой целью проводятся постоянные тренировки артиллерийских и минометных расчетов для осуществления огня по закрепленным целях. Кроме того, противник использует соблюдение подразделениями Объединенных сил режима прекращения огня для совершенствования инженерно-фортификационного обустройства собственных огневых позиций», - говорится в сводке Минобороны со ссылкой на украинскую разведку.
Как отмечается, особое внимание уделяется обустройству ложных рубежей обороны, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники. Это делается для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирования их на открытие огня.
«Также оккупанты продолжают всестороннее обеспечение деятельности частей первого и второго армейских корпусов ВС РФ. В частности, на прошлой неделе через неконтролируемый участок государственной границы Украины с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях перемещено более 2,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Автомобильной техникой доставлены боеприпасы разной номенклатуры общим весом около 30 тонн», - отмечается в сообщении.
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