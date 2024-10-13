Он отметил, что Буданов в реальной жизни очень сдержанный и больше слушает, чем говорит.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в реальной жизни ведет себя так же сдержанно, как и на интервью, и максимально близок к простым бойцам. Об этом рассказал командир саперной службы спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN" Евгений Шкирков ("Викинг") в интервью Online.UA.

По словам "Викинга", ему пришлось несколько раз пересекаться с Будановым, и от этих встреч у него остались только положительные впечатления.

"Он настоящий разведчик, максимально обычный человек. Даже когда мы стояли все вместе отдельной группой людей, то не было такого, что Буданов ярче всех "сиял", - отмечает "Викинг".

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Он объясняет, что не хочет этим Буданова обидеть, а скорее наоборот, подчеркнуть, что он "человек максимально народный, понятный".

Военный также отметил, что в реальной жизни Буданов ведет себя так же, как на интервью - "он очень сдержанный и больше слушает, чем говорит. Человек знает цену своим словам".

"Викинг" также отметил, что многие прогнозы, которые озвучивает Буданов, действительно воплощаются в жизнь. По его мнению, заявления начальника ГУР о будущем распаде России также могут сбыться, однако на это нужно время.

Кирилл Буданов - последние новости

Как рассказывал командир подразделения "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР МОУ, Кирилл Буданов лично участвовал в операции по освобождению Волчанского агрегатного завода. Он отметил, что Буданов присутствовал там несколько суток, непосредственно руководил операцией.

Также УНИАН сообщал, что Буданов получил награду за вклад военной разведки в борьбе с российскими захватчиками во время войны.

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