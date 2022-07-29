Служба безопасности перехватила разговор захватчиков.

Обстрел исправительной колонии с пленными украинскими военными в захваченной Еленовке Донецкой области совершили сами оккупанты.

Об этом свидетельствует перехваченный Службой безопасности Украины разговор захватчиков.

"Это все пи***ж, они сами у**али казармы, там было 200 человек. Позавчера переселили их с трех бараков, Переселили какого-то х** на промзону… с понтом, что отсюда будет все вывозиться, и тут будет оставаться только "Азов", – заявляет оккупант на опубликованной записи.

"Вчера началось ночью, где-то в часов 11, работать "Град" под забором прямо…. Окна не повылетали нигде. Характерного прилета снаряда или чего-то, свиста не было. Происходили здесь взрывы. "Очень много "200-х", "300-х". Количество мы точно не знаем. Но в общем это все подстроено специально", – делает вывод захватчик.

"Судя по разговорам боевиков, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. В частности, ни один из очевидцев не слышал, как к исправительному учреждению подлетает какая-то ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе", – отметили в СБУ.

В перехваченных разговорах сказано, что оккупанты разместили свои установки "Град" неподалеку от исправительного учреждения и начали стрелять из них по территории, подконтрольной Украине, но никаких обстрелов в ответ не наблюдалось.

Также один из собеседников рассказывает, что буквально перед этим всех пересилили в промзону. При этом он отмечает, что после взрыва очень много убитых и раненых.

"Судя по имеющимся в сети видео, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания, а ее стены "погасили" взрывные волны и "уберегли" соседние помещения", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, предварительный анализ видео показывает, что такие следы от взрыва на стенах наиболее вероятно могли остаться именно из-за "внутреннего источника" взрыва.

При этом отмечается, что есть множество доказательств того, что Вооруженные силы Украины не наносили ракетных и артиллерийских ударов по району населенного пункта Еленовка. В украинской спецслужбе отмечают, что все заявления российской пропаганды о якобы обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины являются "откровенной ложью и провокацией".

Напомним, утром 29 июля пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло.

В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения осуществили Вооруженные силы РФ, чтобы обвинить Украину в совершении "военных преступлений" и скрыть пытки над узниками и расстрелы.

Лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту" на каждого преступника, причастного к убийству пленных "азовцев".

Вас также могут заинтересовать новости: