Погибли семь человек, в частности, ребенок.

По последним данным полиции, в результате ракетного удара по центру Чернигова 19 августа пострадали 144 человека, 7 человек погибли. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.

"По состоянию на 19:30 погибли семь мирных людей, среди них – один ребенок. За медицинской помощью обратились 144 раненых местных жителя. Из них 15 детей и 15 полицейских", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция осуществляет обходы 66-ти пострадавших зданий в центре Чернигова, всего это около 500 квартир. Также полицейские зафиксировали повреждения 64 автомобилей горожан.

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Вблизи места ракетного удара, а также в здании Черниговского райуправления полиции развернуты пункты приема заявлений от пострадавших граждан. К патрулированию центра города привлечены дополнительные патрули правоохранителей, чтобы избежать возможных случаев мародерства.

По данным полиции, в результате попадания произошло разрушение крыши драмтеатра с последующим пожаром. Кроме того, на крыше одного из домов возник пожар. Спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь. Взрывной волной повреждены машины, окна и двери в близлежащих жилых многоэтажных домах и магазинах, других объектах гражданской инфраструктуры.

Ракетный удар по Чернигову

19 августа около полудня российские террористы нанесли ракетный удар по центру Чернигова, который был в это время переполнен людьми. Попадание было в здание драмтеатра, где проходило массовое мероприятие, но люди успели пойти в укрытие. Сообщалось, что здание театра получило значительные разрушения. Спасательно-поисковая операция на месте попадания вражеской ракеты "Искандер" продолжалась до вечера.

Ранее сообщалось, что в результате удара россиян по центру Чернигова пострадали 136 человек. Министр внутренних дел Игорь Клименко информировал о 7 погибших, среди которых 6-летний ребенок, и 129 раненых, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.

По словам Клименко большинство жертв на момент ракетного удара находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви.

Председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус отметил, что в больницах находятся более 40 человек, им оказывается вся необходимая помощь, остальные раненые вернулись домой после оказанной медицинской помощи и будут лечиться амбулаторно.

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