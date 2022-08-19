Алексеенко активно поддерживал военкоматы в наборе добровольцев на войну в Украину.

Правительство оккупированной части Харьковщины возглавит мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Эту информацию эксклюзивно выдал один из главных пропагандистов Путина Соловьев.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, оккупированный Купянск, что в 100 километрах от Харькова, Алексеенко посещал в конце июля. Этот визит росСМИ назвали так называемой гуманитарной миссией. Теперь же Соловьев поздравляет Алексеенко с предстоящим назначениям.

Андрей Алексеенко родом из Краснодарского края, в кресло мэра самого Краснодара сел в ноябре 2021-го, до этого был первым заместителем губернатора Краснодарского края.

Менее чем через два месяца на должности мэра его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Взятка была взята в 2018 году дорогостоящим ружьем за то, чтобы Алексеенко подписал разрешение на введение в эксплуатацию многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара.

Алексеенко активно поддерживал военкоматы в наборе добровольцев на войну в Украину.

"Андрей Алексеенко из Краснодара - типичный такой представитель на пост главы так называемый Харьковской области. Хотя в Харьковской области оккупировано менее четверти всей территории. Это в основном из больших таких городов Купянск и Изюм... Территория, на которой было бы уже очень смешно проводить какой-то референдум...", - говорит Виктор Бобыренко, руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики".

Когда кресло мэра Краснодара станет вакантным, пока точно неизвестно. Непонятно, отправиться ли нести "русский мир" на оккупированные земли чиновник с семьей. У него дочь и двое сыновей, один из них - призывного возраста.

Ранее в разведке Британии заявили, что российские войска ежедневно обстреливают Харьков, чтобы удержать на этом направлении украинские силы.

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