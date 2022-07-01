В августе ожидается поступление западного вооружения в необходимом количестве для защиты и контрнаступательных действий.

Июль будет месяцем уменьшения напряжения на фронте, но большой войны в геополитическом пространстве, где Россия будет склонять Украину к капитуляции.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов во время информационного телемарафона.

"Судя по информации, которая есть в открытом доступе, июль может стать месяцем уменьшения напряжения и позиционной войны на фронте, но большой войны в геополитическом пространстве. Мы уже видим выпады России по принуждению нас к переговорному процессу и воплощению в жизнь плохих прогнозов окончания войны", - сказал он.

По его словам, в августе ожидается поступление западного вооружения в необходимом количестве для защиты и контрнаступательных действий.

Жданов уточнил, что согласно пояснениям Белого дома слов президента США Джо Байдена, анонсированное недавно оружие – это общее количество вооружения, которое поставят нам пятьдесят стран, включая то, которое уже поступило.

"То есть это не "еще" поступит, а уже "включая". Вот такая разница. Но в том объеме, как объявил Джо Байден, этого будет достаточно для того, чтобы мы начали формирование ударной группировки для проведения контрнаступательной операции", - пояснил эксперт.

В частности "пакет оружия" включает артиллерию, средства ПВО и авиации, что позволит хоть как-то обезопасить украинцев от авиаударов.

Как сообщал УНИН, в конце июня президент США Джо Байден заявил, что более 50 стран предоставят Украине новый пакет военной помощи. В него войдут более 600 танков, около 500 артиллерийских систем и другие вооружения.

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