Ким напомнил, что большинство россиян не хотят воевать.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким прокомментировал прогнозы о том, что войну в Украине можно закончить до мая.

Как он поделился в интервью УНИАН, он верит в такие прогнозы.

"Конечно. Легко не бывает, но я разделяю это мнение. Смотрю на ситуацию и, да, хочу в это верить. Война выигрывается деньгами, логистикой, людьми и так далее, а они там под санкциями, у них скоро ничего не будет. Кроме того, русские в своем большинстве не хотят воевать. Они понимают, что у них не получится", - подчеркнул Ким.

Он добавил, что на сегодня время работает на нас, ведь ВСУ становятся сильнее, а оккупанты - слабее.

"Поэтому я считаю, что есть перспективы, что война закончится быстро", - подытожил глава Николаевской ОГА.

Война в Украине 2022

Напомним, Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в нашу страну с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины с территории Беларуси. Против РБ некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.

Также регулярно появляются сообщения о том, что Республика Беларусь может начать вторжение в Украину на стороне РФ.

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