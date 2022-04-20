Главным условием успеха Арестович называет поставки западного оружия.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил новый прогноз по срокам боевых действий в Украине.

В эфире 24 канала он заявил, что активная фаза боев продлится до 9 мая. В случае получения Украиной западного вооружения война закончится в течение следующих месяцев, уточнил он.

"Сценарий вполне может быть такой - до 9 мая они сдохнут, не смогут активно наступать, а может это будет и раньше. А дальше позиционная война и до июля мы будем их понемногу уничтожать на нашей земле", - заявил Арестович.

Он предполагает, что после этого россияне станут "шелковыми", пойдут на переговоры и "уберутся" по меньшей мере в такое состояние, как было 23 февраля. Главное условие для этого варианта - достаточное количество западного оружия, прежде всего артиллерии.

"Если этого не будет - это будет позиционная "суета", очень длинная и сложная для обеих сторон", - добавил Арестович.

Отметим, ранее Арестович прогнозировал окончание активных боев до "конца апреля - начала мая".

При этом советник министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что война с Россией может затянуться на многие десятилетия.