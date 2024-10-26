По его словам, Китай опасается санкций со стороны Европы и США, которые являются его крупнейшими торговыми партнерами.

Китай предоставляет России только экономическую помощь, и прямо не помогает в войне против Украины. И вряд ли этот подход изменится в ближайшее время, даже после того, как Северная Корея отправила военных в Россию. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Он отметил, что Китай скорее всего не отправит своих военных на войну в Украину, поскольку есть ряд факторов, из-за которых это маловероятно. Прежде всего, это связано с отсутствием экономической мотивации у Китая.

"Китай – один из локомотивов мировой экономики, а в КНДР голод – стандартная ситуация. Едва ли не самая большая мотивация северокорейцев идти воевать – мысль, что Путин будет за это как-то платить: или деньгами, или товарами. Китаю финансовая мотивация неинтересна", - объяснил он.

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По его словам, такой шаг будет довольно рискованным для Китая, который до сих пор пытается сохранить нейтральную позицию и геополитическое влияние.

Он также объяснил, что в случае отправки китайских военных на войну в Украину Китай подвергнется санкциям со стороны Европы и США, которые являются его крупнейшими торговыми партнерами.

"Я не вижу каких-то драйверов, чтобы Китай отправил свою регулярную армию на помощь России. Какие-то наемники из Китая – да, это возможно. Но регулярная армия Китая в России – это маловероятно", – добавил Нарожный.

Он также отметил, что Северную Корею, интересует не только финансовая выгода, но и боевой опыт. Для Китая же это не столь важно.

"Китайцы воюют не так войсками, их экспансия происходит через кредиты. Например, они получили стратегический порт в Венесуэле благодаря кредитам. Война для Китая – это слишком дорого", – объяснил он.

Войска КНДР в Украине

Как сообщал УНИАН, на днях украинская разведка отчиталась о появлении первых военнослужащих Северной Кореи на территории Курской области, где идут бои с российскими войсками.

В то же время, как писало издание Foreign Policy, направление войск армии КНДР на войну России против Украины беспокоит Китай.

"Китай пытался одновременно предложить риторическую - и в определенной степени материальную - поддержку России, не разрушая ее связей с Западом. Действия Северной Кореи, безусловно, переходят эту грань", - говорится в статье.

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