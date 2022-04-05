УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Киеве на фоне российской агрессии в Украине.

Начались новые сутки героического противостояния украинского народа русским захватчикам.

Ситуация в Киеве и области - трансляция ниже:

00:09 Советник главы ОП заявил, что о зверствах в Буче на Киевщине знало высшее военное командование РФ.

01:05 Арестович заявил, что россияне вряд ли вернутся на позиции вблизи Киева.

"Они не собираются возвращаться, никто на войне, даже русские, не сдают оборонительные позиции для того, чтобы их снова брать. Проще удерживать на месте. Во-вторых, для того, чтобы их взять, надо группировку даже больше, чем они применили изначально. А где его взять, нет, они уже последние резервы тянут. Они сосредоточивают силы на востоке. Надо быть полными идиотами, чтобы снова бросать силы на Киев. Если пойдут уничтожим", - сказал Арестович.

05:32 В Киевской области объявлена воздушная тревога!

05:36 Тревогу объявили и в Киеве.

06.02 В Генштабе ВСУ показали освобожденный от оккупантов Гостомель на Киевщине.

06:15 В столице дали "отбой" воздушной тревоге. Спустя две минуты тревогу отменили во всей Киевской области.

06.40 Ночь в Киеве прошла относительно спокойно.

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