Казни использовали для запугивания наемников.

В ЧВК "Вагнера" использовали жестокие казни для запугивания своих наемников, которые массово сдавались в плен.

Как рассказал российский правозащитник Владимир Осечкин в интервью для канала "FeyginLive", известно о 20 таких эпизодах.

"За последние 7-8-9 месяцев огромное количество наемников и из числа бывших заключенных, которых Путин помиловал и они отправляли на войну, и из числа вольнонаемных, понимая, что это за мясорубка, поднимали руки убегали на позиции к украинцам. Пользовались программой "Сохрани жизнь" и другими вариантами сдачи в плен. И вот им нужно было, чтобы бойцы ЧВК "Вагнер" принципиально начали бояться украинцев, [думали] что те тоже могут мучить. В тот момент – конец лета и осень 2022 года – расцвет, можно сказать, фигуры Евгения Пригожина, когда он полным ходом набирал обороты, набирал десятки тысяч осужденных, и ему казалось, что еще немножко и он станет в один уровень с какими-то Шойгу и Ротенбергами… Вот в этот самый момент они в ход пускали самые жестокие, бесчеловечные методы. Записывали это на видео. … Человек, которого мы, наверное, покажем в понедельник (17 апреля – УНИАН), он говорит о том, что более 20 человек подобным опытом были внесудебно убиты жестоко и казнены. Это система, которая работает, работала по указанию Пригожина", – рассказывает Осечкин.

Казни в ЧВК Вагнера - что известно

Ранее заключенные, которых завербовала ЧВК "Вагнера" и отправила на войну против Украины, в разговорах с журналистами отмечали, что их заманивали высокими зарплатами и списанием судимостей, одновременно предупреждая, что "тех, кто повернет назад, ждет расстрел на месте". Казни "провинившихся" ЧВК впоследствии выкладывала в сеть. Наличие такой практики подтверждал и "вагнеровец" Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию. Он рассказывал, что ему известно о 10 инцидентах, связанных с убийством наемников.

В феврале попавшие в плен наемники ЧВК "Вагнера" в интервью The Washington Post прямо на фронте заявили, что политика в отношении убийств в последние недели ослабла. По их словам, в ЧВК "Вагнера" перестали казнить наемников из-за шокирующих потерь на фронте.

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