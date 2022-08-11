Белорусские дипломаты после эвакуации в начале широкомасштабного вторжения в Украину не вернулись.

Министерство иностранных дел Украины на каждый обстрел с территории Беларуси реагирует нотой протеста, чтобы таким образом фиксировать эти факты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

"Мы поддерживаем функционирование очень четкого механизма: на каждый обстрел с территории Беларуси в направлении территории Украины мы реагируем соответствующей нотой протеста. Мы делаем это для фиксации соответствующих фактов, которые рано или поздно – а мы работаем над тем, чтобы это произошло рано, были использованы для подтверждения предоставления Беларусью своего пространства, своей территории для осуществления российской агрессии против Украины", - подчеркнул Кулеба.

Отвечая на вопрос о работе посольства Беларуси в Украине, Кулеба отметил, что оно эвакуировалось из Киева "буквально в первые недели войны".

"И с тех пор белорусские дипломаты в Киев не возвращались, хотя юридически посольство продолжает функционировать", - сказал министр.

Война в Украине и позиции Беларуси:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

С первых минут вторжения появилась информация о готовности Беларуси поддержать Россию и напасть на Украину. Кроме того, с первых минут вторжения Беларусь позволила России запускать ракеты по Украине со своей территории.

31 июля британская разведка заявила о том, что Путин усилил давление на самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко.

11 августа 2022 года заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил о том, что до 13 тысяч военных Беларуси подписали согласие на участие в войне против Украины.

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