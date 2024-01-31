Украина требовала от государства-оккупанта компенсации.

Международный суд ООН признал, что Россия нарушила некоторые части Конвенции ООН о предотвращении финансирования терроризма, потому что не расследовала финансовую поддержку сепаратистов на востоке Украины в 2014-м году.

Об этом сообщает "Радио Свобода". В то же время отмечает, что суд не назначил компенсацию, как того требовала Украина.

"Суд также отказался вынести конкретное решение относительно вероятной ответственности России за сбитие самолета малайзийских авиалиний рейса MH17 с неподконтрольных Украине территорий 17 июля 2014-м, о чем просил Киев", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сегодня в суде зачитывается окончательное решение в жалобе, которую Украина подала в 2017-м. Тогда Киев заявил, что Россия финансирует и дает оружие сепаратистам на Донбассе и ущемляет права крымских татар в оккупированном Крыму. "В деле упоминался, в частности, сбитый в 2014-м пассажирский самолет малайзийских авиалиний MH-17, когда все почти 300 пассажиров погибли. Также упоминался расстрелянный автобус в Волновахе", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что доказательства насчитывают 17 тысяч страниц текста. Коллегия из 15 судей изучала все это несколько лет. Сегодня финальное решение, которое не подлежит апелляции. Россия прислала всего двух представителей на суд в Гааге.

Ракета РФ в 2014 году сбила над Донбассом самолет рейса MH17

Международный суд ООН на сегодняшнем рассмотрении дела против РФ вспоминал о сбитии в 2014-м пассажирского самолета малайзийских авиалиний MH-17. Тогда почти 300 пассажиров погибли.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

17 ноября окружной суд Гааги подтвердил, что рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит в 2014 году российской ракетой "Бук" с поля под Первомайском Донецкой области. Также суд заочно приговорил к пожизненному заключению трех боевиков: экс-офицера ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. По данным Международной следственной группы JIT (Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина), именно они участвовали в транспортировке ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет.

Президент РФ Владимир Путин лично одобрил ввоз на территорию Украины ракеты, с которой был сбит самолет рейса MH17 Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур.

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