Украинским военным помогла погода.

13 апреля украинские защитники смогли нанести удар ракетой украинского производства "Нептун" по российскому крейсеру "Москва" – флагману российского флота.

Как говорится в статье "Украинской правды", в тот день крейсер неожиданно сам зашел в зону поражения украинских ракет и был оперативно зафиксирован украинскими защитниками.

На момент вторжения РФ у Украины не было загоризонтных радаров, которые позволили бы обнаружить "Москву", находившуюся в 120 километрах от берега. Обычный радар не показывает цели на таком расстоянии, но в тот день сложилось иначе.

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Над морем стояли плотные облака, сигнал от радара отражался от них до поверхности воды, а от воды обратно до облаков – и в таком коридоре радар неожиданно добил аж до "Москвы".

Около 16 часов оператор комплекса "Нептун" получил неожиданные данные о массивном объекте в 120 километрах. Военные поняли, что это "Москва". Собеседники издания в военных кругах говорят, что украинские защитники и ранее видели и фиксировали "Москву" с помощью спутников, но не могли до нее достать. Это противоречит версиям западным СМИ о том, что координаты "Москвы" якобы могли получить от европейского центра НАТО или американского самолета-разведчика "P-8 Посейдон".

Как только стало понятно, что "Москва" в зоне поражения, по крейсеру было выпущено две ракеты "Нептун". Этот исторический пуск был зафиксирован на фото.

По мнению собеседников УП, на тот момент россияне были настолько уверены в своей недосягаемости для украинских сил, что, вероятно, даже не активировали системы ПВО.

Оценка характера повреждений крейсера была проблематичной – операторы "Байрактаров" отказывались вылетать для верификации попадания из-за угрозы сбития.

Позднее стало известно, что "Москва" двинулась за "вышки Бойко", а после к ней бросились 4 корабля – для спасательной операции, которой, однако, помешал шторм.

Когда украинские защитники поняли, что из Крыма к "Москве" вышел буксир, стало очевидным, что ситуация на крейсере критическая.

"Москва" - все: что известно о ликвидации крейсера

"Москва", российский гвардейский ракетный крейсер, входивший в состав 30-й дивизии надводных кораблей, был флагманом Черноморского флота ВМФ России.

По данным украинского военного командования, в результате атаки ракет "Нептун" 13 апреля корабль получил повреждения, загорелся, перевернулся и впоследствии затонул.

Минобороны РФ утверждало, что на корабле якобы произошла детонация боеприпасов, а затонул он при буксировке. Также заявляли, что якобы экипаж "Москвы" был полностью эвакуирован. Но вскоре начали появляться сообщения родственников моряков, служивших на корабле, об их исчезновении.

В сентябре в Черном море выловили спасательный плот на 20 человек из затонувшего корабля "Москва". Находка показала, что российские моряки, вероятно, пытались спастись на поврежденном плоту. Для этого российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к забору – чтобы сохранить плавучесть плота.

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