На некоторых направлениях оккупанты терпят разгромное поражение.

Российские оккупанты терпят разгромное поражение на некоторых направлениях. Так, под Николаевом они получили отпор украинских военных и вынуждены были бежать.

Соответствующим видео поделился в своем Телеграмм-канале "Телеграф".

"А это российские военные убегают из-под Николаева обратно в сторону Крыма, посмотрев, как ВСУ ликвидируют их собратьев", - подписано видео.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Телеграмм-канале заявлял, что в области идет зачистка сел. Также он утверждал, что после работы ВСУ по Чернобаивке, через Херсон, в сторону от Николаевской области идет колона оккупантов, они бегут.

Ранее руководитель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким рассказал, что в обороне города планируют применить новые подходы. "Есть одна идея, касательно укрепления обороны города. Всем понравится. Я сейчас ее изучаю с точки зрения технической – координирую с военными и инженерными сетями. Подумаю и, наверное, попрошу помощи у одесситов… Будем готовиться и к обороне", - сказал он.

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