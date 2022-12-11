Ни Украина, ни Россия не собираются уступать полуостров.

Война в Украине рискует растянуться на десятилетие из-за временно оккупированного Крыма. Ни одна из сторон не собирается уступать полуостров, что делает мирное урегулирование невозможным.

Таким мнением поделились журналисты портала The Washington Post в новом материале о войне в Украине. В статье сказано: "Непреклонные претензии на Крым иллюстрируют неразрешимость конфликта, и сложно представить, что борьба за полуостров будет решена без дальнейшего кровопролития".

По словам репортеров, такая позиция обеих сторон грозит затяжной многолетней войной. Боевые действия могут разворачиваться, как в Нагорном Карабахе или секторе Газа.

Видео дня

При этом отдельные западные официальные лица надеются, что соглашение о статусе Крыма способно стать "ключом к прекращению войны". Они опасаются, что начало боевых действий на полуострове может заставить Путина пойти на решительные меры, например, применить ядерное оружие.

Однако украинская сторона отрицает такую возможность, как слишком наивную. А власти государства-агрессора настаивают, что временно оккупированный полуостров "принадлежит России", и они не собираются его отдавать.

Освобождение Крыма: последняя информация

Оккупанты активно готовятся к обороне полуострова. По данным украинской разведки, они строят две позиционных локации в северной части Джанкойского района. А возведение всех социальных построек заморозили, так как бетон идет на защитные сооружения.

Советник ОПУ Алексей Арестович заявил: "Антоновский мост сколько стоял, и все равно свою задачу выполнил: честно обрушился и перервал снабжение российских войск. И с Крымским примерно будет то же самое".

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, зима станет ключевым этапом войны. Уже следующей весной ВСУ смогут зайти в Донецк, Луганск и Севастополь.

Вас также могут заинтересовать новости: