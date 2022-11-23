Они также выстраивают оборонительные полосы на левом берегу Днепра.

Российские оккупанты пока не организовывают эвакуацию с северной части временно захваченного Крыма. Однако они активно выстраивают оборону — как на левом берегу Днепра, так и в Джанкойском районе. Это свидетельствует о подготовке к контрнаступлению ВСУ.

Такой информацией в комментарии изданию "Укринформ" поделился представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк. Он рассказал: "Мы видим, что они активно готовятся к обороне. Создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района. Для них это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВСУ".

Черняк также затронул бегство коллаборантов с территории Херсонской и Запорожской областей. По словам представителя ГУР, предатели пытаются уехать не в Крым, а в РФ.

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"Даже они понимают, что так или иначе Крым для России будет потерян и вернется в Украину", — подчеркнул Черняк.

Что касается военной техники и Черноморского флота на временно оккупированном полуострове, то они находятся под постоянным прикрытием систем ПВО. Рашисты надеются таким способом уберечь себя от "курения в запрещенных местах".

Оккупанты выстраивают оборону: последняя информация

Как заявил советник ОПУ Алексей Арестович: "Эти "герои" страшно боятся наступления по линии Запорожье-Мелитополь и всё время кидают туда новые войска. Туда доехало где-то четыре-шесть батальонных тактических групп — они там выстраивают страшную оборону".

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в села возле города свозят бетонные плиты для постройки оборонительных сооружений.

В Генштабе ВСУ заявили, что рашисты возвели дополнительные укрепления вдоль участка автодороги Каховка — Мелитополь.

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