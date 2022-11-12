Чтобы снести дамбу, необходим суммарный заряд в пределах 0,3-0,5 килотонны, отметил обозреватель.

Российские войска в случае подрыва Каховской ГЭС ничего не выиграют, а наоборот – проиграют, не успев оглянуться, а уже будут видеть подразделения ВСУ на административной границе с временно оккупированным Крымом.

"Россияне выложили в открытые источники видео подрыва моста на Каховской ГЭС во время своего бегства. Зачем это они сделали? Показать насколько они боятся продвижения ВСУ на Левый берег или… Или намекнут, что могут и саму дамбу взорвать? Весьма вероятно, что именно второе для них сейчас было куда приоритетнее, чем просто задокументировать разрушение коммунальной собственности, которую на их же деньги от репараций и будем восстанавливать", – отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Подрыв Каховской ГЭС: какими могут быть последствия для РФ

Эксперт акцентировал, что взорвать мост и взорвать дамбу – две большие разницы: "Чтобы снести дамбу, необходим суммарный заряд в пределах 0,3-0,5 килотонны, а то и больше, что сопоставимо с тактическим ядерным оружием".

Видео дня

Говоря о последствиях, которые могут быть от подрыва дамбы, Коваленко отметил следующее:

"Основное затопление придется именно на левобережье, причем на ту часть, где сейчас оккупанты истерично обустраивают линии обороны, первую, вторую, третью... Возможно, истерички и четвертую скоро начнут обустраивать. И если они это сделают, то 15-20 БТГр успешно унесет в плаванье за горизонт, а ВСУ таки зайдут на левый берег с возможностью расширения плацдарма сразу по линии от Скадовска на Нижние Сирогозы-Михайловку-Токмак", – считает обозреватель.

По его мнению, это грозит РФ потерей всего юга Украины за короткое время.

"А это в свою очередь, фактическая потеря всего юга в коротко-срочной перспективе. Что такое потеря оккупированных территорий россиянами в коротко-срочной перспективе мы уже все прекрасно знаем. Фактически, оккупанты ничего не выиграют, а наоборот – проиграют подрывом Каховской ГЭС и, не успев оглянуться, а уже будут видеть подразделения ВСУ на административной границе с Крымом. Но тут уже вопрос не в том, сделают они это или нет, а в том, понимают ли они, какие будут от этого для них же последствия?" – резюмировал эксперт.

Освобождение Херсона

ВСУ зашли в Херсон и взяли его под контроль11 ноября. Стало известно, что украинские защитники деоккупировали все правобережье Херсонской области.

Отступая, россияне взорвали мосты в Херсонской и Николаевской областях.