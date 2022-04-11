Сначала главарь Чечни грозится "освободить" Донецк и Луганск, которые с 2014 года живут под оккупацией.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз объявил о "наступлении на Киев" якобы по приказу Путина

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Кадыров при этом заговорил о планах "освободить" Донецк и Луганск, которые, к слову, с 2014 года находятся под оккупацией боевиков "ЛДНР".

"Луганск и Донецк, освободим, такая задача поставлена Владимиром Путиным. И потом заберем Киев и все остальные города", - заявил он.

Ранее "кадыровцы" отметились на захваченных территориях Украины съёмкой постановочных видео, а также громкими заявлениями о взятии под контроль Мариуполя, которые сразу же опровергались. Сам Кадыров заявлял, что якобы посещал Киев и Мариуполь, что впоследствии оказалось фейком.

В то же время уже имеются доказательства совершения "кадыровцами" военных преступлений в Украине.

Отметим, городской голова Киева Виталий Кличко не исключает, что оккупанты могут попытаться вновь "захватить Киев за два дня". В свою очередь, советник главы ОП Алексей Арестович говорит, что той численности войск, какую Россия привлекла к атаке на Украину, не было бы достаточно для того, чтобы захватить столицу.