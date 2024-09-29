Россияне могут увеличить дальность полета КАБов до более чем 150 километров.

Россияне могут значительно увеличить дальность КАБов, и тогда под угрозой окажутся не только Запорожье, но и Полтава, Днепр и Одесса. Об этом в эфире КИЕВ24 сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что у России со времен Советского Союза осталось в наследство десятки тысяч этих бомб и в месяц они могут позволить себе использовать до 3 тысяч бомб. При этом КАБам невозможно как-то противодействовать, отмечает эксперт, поскольку на них невозможно навестись.

"Это не ракета, не дрон, она не имеет за собой инверсионного следа, для того, чтобы на нее наводилась например противовоздушная ракета", - пояснил он.

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Коваленко напоминает, что в 2022 году был использован первый российский КАБ по Бахмуту. Тогда это была высота в 16 км, дальность 30 км. Сейчас расстояние полета этих КАБов более чем 80 километров.

"Я не исключаю, что до конца этого года может быть улучшение характеристик УМПК до 100 километров", - отмечает он.

Но если россияне каким-то образом смогут установить на авиационную бомбу реактивный ускоритель, аналогично французским бомбам Haber или американским JDAM, то бомба сразу получает дальность полета более 150 километров, отмечает Коваленко.

"Поэтому это уже угроза для Полтавы, это угроза для Днепра, даже для Одессы", - подчеркивает аналитик.

И при этом все возможности противодействия при таких расстояниях использования КАБов нивелируются, остается только единственный метод борьбы - нанесение ударов по носителям этих бомб.

Угроза от российских КАБов

Россияне в конце сентября впервые ударили по Запорожью КАБами, есть много разрушений и пострадавших. 29 сентября противники нанесли массированный удар по городу - запустили более 10 КАБов. В результате воздушной атаки есть разрушения в трех районах областного центра, 13 человек, в частности, 17-летний парень.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки передадут Украине авиационные бомбы JSOW (Joint Stand-Off Weapon). И если Запад даст "зеленый свет" на удары по территории РФ, можно будет говорить об определенном расширении возможностей Сил обороны.

В то же время, считает авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, закрыть вопрос обстрелов украинских городов КАБами с помощью этих бомб не удастся - ими не достать до основных оперативных аэродромов противника, .

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