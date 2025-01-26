Игорь Романенко отметил, что F-16, которые получила Украина, устаревшие, поэтому их противовоздушная оборона не позволяет сбивать российские носители КАБов.

По данным западных аналитиков, в декабре прошлого года Российская Федерация на 70% уменьшила применение КАБов на фронте. Для Украины это очень важно.

Об этом в эфире "Radio NV" заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Для нас это очень существенно и важно. Поскольку эти F-16 устаревшие, которые нам передали, модернизировали. Они оснащены противовоздушной обороной, которая по характеристикам не позволяет сбивать носители КАБов России", - сказал Романенко.

Видео дня

Поэтому, по словам генерал-лейтенанта, у Украины остается единственный рабочий метод борьбы с российскими КАБами - нанесение ударов по наземным целям, в частности дронами.

"Там, где производятся, где носители Су-34, например. А для этого надо авиационное вооружение для этих самолетов. Такие как JASMM - ракеты воздух-земля", - добавил Романенко.

КАБы на войне против Украины - главные новости

В середине января Силы обороны Украины поразили ряд объектов на территории РФ. Среди них - склады боеприпасов с КАБами и ФАБами на аэродроме "Энгельс".

Во время этого удара, по данным блогера "Николаевского Ванька", Украина применила новые типы дронов. Среди них, в частности, были БПЛА, которые способны нести КАБы.

Вас также могут заинтересовать новости: