Без достаточного количества боеприпасов ВСУ могут только находиться в обороне.

Из-за нехватки боеприпасов Вооруженным силам Украины придется находиться в обороне. Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире Эспрессо.

"Без достаточного количества боеприпасов Вооруженные Силы Украины могут только держать оборону", - подчеркнул он. При этом добавил, что нужно понимать, что некоторые позиции мы будем вынуждены уступить.

Коваленко отмечает, что речь идет не о критических территориальных потерях. Но о расширении освобожденных территорий сейчас невозможно говорить. "Это, к сожалению, надо признавать. Оно будет в ближайшее время действительно доминировать, пока наши международные партнеры не восстановят именно тот объем поставок нам соответствующей номенклатуры и инструментария для победы и освобождения территорий", - подчеркнул Коваленко.

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Ситуация с нехваткой боеприпасов в ВСУ

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо к европейским партнерам, где речь шла о критической нехватке боеприпасов у украинской армии. Враг выпускает в три раза больше снарядов, чем Силы обороны. Отмечается, что Украине необходимо 200 тысяч 155-мм снарядов в месяц.

Как отмечал Business Insider, Россия сохраняет преимущество в артиллерийских боеприпасах с начала войны и за последние месяцы это преимущество лишь возросло - Украина сейчас выпускает лишь 2 000 снарядов в день, тогда как Россия - 10 000 снарядов в день.

Аналитик Саймон Майлз считает, что без артиллерии ВСУ не смогут маневрировать и это означает, что будет гораздо труднее заниматься отвоеванием территории.

По словам Майлза, значительное внимание к боеприпасам как для России, так и для Украины исходит из старой советской военной доктрины, ориентированной на артиллерию. Россия, в частности, полагается на подавляющее количество артиллерии для борьбы с украинской обороной.

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