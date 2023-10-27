Современная Россия применяет советскую систему ведения боя.

Российские солдаты специально оставляют своих раненых на поле боя, чтобы использовать их в качестве приманки для бойцов ЗСУ.

Об этом журналистам рассказал военный медик Роман Замрий ("Йода").

По его словам, современная Россия применяет советскую систему ведения боя. Он предполагает, что у противника фронтовая медицина отсутствует, и в этом, в частности, существенное отличие между Украиной и РФ.

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По данным "Йоды", максимум, что делают оккупанты со своими ранеными, это выносят с поля боя. По его данным, согласно правилам советской медицины, военный медик должен находиться за 30 километров от линии разграничения.

"Я всегда удивлялся, как? Раненые же все умрут. И мне выдал тайну полковник. Он сказал, что в советской системе тот, кого нужно нести, уже не нужен. Он будет балластом для экономики и армии, поэтому должен умереть", – говорит Замрий.

Он отмечает, что оккупанты также используют своих раненых в качестве приманки. В частности, понимая, что украинские бойцы предпримут попытку захватить раненых россиян в плен и узнают от них какую-то важную информацию, предпочитают своих сослуживцев убить. Захватчики ждут, когда украинцы подойдут к раненым, а потом обстреливают из минометов.

Война в Украине - последние новости

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что главной задачей украинцев остается победа и возвращение к границам 1991 года, даже война продлится дольше, чем ожидалось. Данилов акцентирует, что Конституция Украины четко регламентирует, что такое государство Украина. О чем-то другом, по его словам, можно говорить только, если "депутаты будут менять Конституцию". Данилов подчеркнул, что первой задачей Украины является вернуть себе "все, что записано в Конституции", и сделать все, чтобы РФ на будущее утратила желание нападать на нашу страну.

Он признал, что Украина не была абсолютно независима с 1991 года - пророссийские силы, которые постоянно присутствовали на территории Украины, захватывали целые отрасли, уничтожали их и контролировали.

Как сообщал УНИАН, в РФ "ударными темпами" строят военные заводы. По данным проекта "Схемы", такой вывод можно сделать при анализе спутниковых снимков, на которых зафиксированы изменения на территориях предприятий. В качестве примеров приводят Казанский авиационный завод структуры госкорпорации "Ростех", где строят и ремонтируют стратегические бомбардировщики, в числе которых Ту-22м3 и Ту-160. Именно эти самолеты враг применяет при запуске ракет по Украине.

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