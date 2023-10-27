Уничтожены два командных пункта, более 20 огневых позиций россиян и более 40 единиц техники.

Подразделение Центра спецопераций "А" СБУ "Белый Волк" добавило к своему счету еще 72 уничтоженные цели.

Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины. Они отметили, что каждое попадание операторов ударных дронов разрывает бронетехнику и командные пункты российских оккупантов.

"За три недели благодаря ночной охоте "Волков" вражеские потери пополнили: 7 танков, 17 ББМ и одна машина разминирования, 12 грузовиков и военных авто, 10 артсистем, РЭБ "Поле-21" и станция связи, 21 огневая позиция и блиндажи, 2 командных пункта и состав с БК", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, 18 октября СБУ информировала об атаке БПЛА на российский военный лагерь возле аэродрома "Халино". Было зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий по месту, где размещались до трех тысяч оккупантов и около 80 единиц военной техники.

Согласно информации Генерального штаба, с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли около 297 тысяч 680 человек.

Также было уничтожено более 5,1 тысяч российских танков, 9,7 тысяч боевых бронированных машин, около 7,2 тыс артиллерийских систем, а также более 830 реактивных систем залпового огня и 550 средств противовоздушной обороны. Русские потеряли в этой войне также 320 самолетов, 324 вертолета и подводную лодку.

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