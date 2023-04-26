Россияне начали проводить работы по обустройству укрытий во временно оккупированному Крыму. Делают захватчики это на случай "угроз".
Как сообщили в Центре национального сопротивления, соответствующие работы были проведены в Алупке. Кроме того, оккупанты провели "разъяснительную работу" относительно действий на случай экстренной ситуации с жителями нескольких домов.
"Особенно оккупанты отмечали обнаружение в небе беспилотников, что свидетельствует о подготовке врага к вероятному контрнаступлению, а с этим и увеличение панических настроений на полуострове", – отметили в ЦНС.
Ситуация в оккупированном Крыму
Российские оккупанты готовятся к "эвакуации" людей в Крыму. По словам заместителя постоянного предстваника президента в Крыму Дениса Чистикова, сейчас речь идет о жителях районов, расположенных вблизи админграницы с Херсонской областью.
Кроме того, враг усилил охрану Крымского моста. Из-за этого, как отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, на мосту возникают огромные очереди.