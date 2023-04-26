Соответствующие работы были проведены в Алупке.

Россияне начали проводить работы по обустройству укрытий во временно оккупированному Крыму. Делают захватчики это на случай "угроз".

Как сообщили в Центре национального сопротивления, соответствующие работы были проведены в Алупке. Кроме того, оккупанты провели "разъяснительную работу" относительно действий на случай экстренной ситуации с жителями нескольких домов.

"Особенно оккупанты отмечали обнаружение в небе беспилотников, что свидетельствует о подготовке врага к вероятному контрнаступлению, а с этим и увеличение панических настроений на полуострове", – отметили в ЦНС.

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Ситуация в оккупированном Крыму

Российские оккупанты готовятся к "эвакуации" людей в Крыму. По словам заместителя постоянного предстваника президента в Крыму Дениса Чистикова, сейчас речь идет о жителях районов, расположенных вблизи админграницы с Херсонской областью.

Кроме того, враг усилил охрану Крымского моста. Из-за этого, как отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, на мосту возникают огромные очереди.

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