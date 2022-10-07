Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему украинская система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает не все иранские дроны-камикадзе.
На своем YouTube-канале эксперт ответил на вопрос, как иранские БПЛА смогли долететь до Белой Церкви в Киевской области.
"Эти дроны летят на очень малой высоте и на очень маленькой скорости. Они огибают рельеф местности и могут менять направление полета. То есть маршрут полета может программироваться заранее. Если они летят роем, то есть летит 5-6 дронов, то в этом случае система ПВО может видеть их, как одну цель и пускать по ним одну ракету", – объяснил Жданов.Видео дня
"Их сопровождали. Там, где их могли увидеть, там их сопровождали и сбивали, пытались сбивать. Мы знаем точно, что из 12 дронов, которые летели в район Белой Церкви, шесть дронов сбили, шесть – достигли своей цели", – добавил эксперт.
Жданов акцентировал, что количество сбитых дронов с каждым днем увеличивается:
"Мы учимся их сбивать. И, я надеюсь, в ближайшее время у нас появятся более серьезные средства (ПВО)".
Иранские дроны-камикадзе атаковали Белую Церковь: что известно
Напомним, ночью 5 октября россияне атаковали Белую Церковь Киевской области дронами-камикадзе.
По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, было зафиксировано шесть попаданий. Пострадал один человек и повреждена инфраструктура города.
Сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили 6 из 12 дронов-камикадзе.