Если дроны летят роем, то система ПВО может видеть их, как одну цель, объяснил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему украинская система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает не все иранские дроны-камикадзе.

На своем YouTube-канале эксперт ответил на вопрос, как иранские БПЛА смогли долететь до Белой Церкви в Киевской области.

"Эти дроны летят на очень малой высоте и на очень маленькой скорости. Они огибают рельеф местности и могут менять направление полета. То есть маршрут полета может программироваться заранее. Если они летят роем, то есть летит 5-6 дронов, то в этом случае система ПВО может видеть их, как одну цель и пускать по ним одну ракету", – объяснил Жданов. Видео дня

"Их сопровождали. Там, где их могли увидеть, там их сопровождали и сбивали, пытались сбивать. Мы знаем точно, что из 12 дронов, которые летели в район Белой Церкви, шесть дронов сбили, шесть – достигли своей цели", – добавил эксперт.

Жданов акцентировал, что количество сбитых дронов с каждым днем увеличивается:

"Мы учимся их сбивать. И, я надеюсь, в ближайшее время у нас появятся более серьезные средства (ПВО)".

Иранские дроны-камикадзе атаковали Белую Церковь: что известно

Напомним, ночью 5 октября россияне атаковали Белую Церковь Киевской области дронами-камикадзе.

По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, было зафиксировано шесть попаданий. Пострадал один человек и повреждена инфраструктура города.

Сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили 6 из 12 дронов-камикадзе.