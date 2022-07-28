В 2020 году ООН, не продлившая эмбарго на продажу и покупку оружия Ираном, фактически устранила серьезное юридическое препятствие для Тегерана, чтобы экспортировать свои беспилотники.

Иран, несмотря на санкции, добился устойчивого прогресса в разработке и производстве военных беспилотников, активизировав их передачу террористическим режимам.

Об этом говорится в материале The New York Times.

По словам оборонного аналитика и эксперта по беспилотникам из Иерусалима Сета Францмана, иранские БПЛА стоят меньше, чем другие модели на рынке, но совершенствуются и доказали свою ценность на полях сражений по всему Ближнему Востоку.

Производство дронов очень беспокоит США и Израиль, последний нацелился на заводы с БПЛА.

В настоящее время иранские беспилотники все еще находятся "на обочине мирового рынка", их покупают страны с низким уровнем дохода или подсанкционные режимы.

Также у Ирана есть жесткие конкуренты, в частности Bayraktar Турции.

Но в 2020 году ООН, не продлившая эмбарго на продажу и покупку оружия Ираном, фактически устранила серьезное юридическое препятствие для Тегерана, чтобы экспортировать свои беспилотники и закрепить за собой статус глобальный игрок в области беспилотных технологий.

Первые признаки того, что Иран извлекает выгоду из отмены эмбарго и наращивания экспорта беспилотников, появились в августе 2020 года во время конфликта в Эфиопии. Тогда власти заметили Mohajer-6, вооруженный ракетами класса "воздух-земля".

Западные дипломаты подтвердили The New York Times получение Эфиопией иранских беспилотников, а позже это было публично признано министерством финансов США в октябре прошлого года, когда они ввели новые санкции против иранской программы беспилотников.

В феврале министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что иранский Mohajer-6 — та же модель беспилотника, которую видели в Эфиопии — теперь также продается Венесуэле. Он обратил внимание на кадры от ноября 2020 года, на которых президент страны Николас Мадуро стоит рядом с моделью дрона во время выступления в авиационном ангаре.

По данным министерства обороны Венесуэлы и официальных лиц США, Венесуэла начала закупать комплекты для изготовления более раннего иранского беспилотника Mohajer-2 еще в 2007 году, когда в отношении Ирана было введено эмбарго ООН на поставки оружия. Они предназначались для сборки венесуэльской государственной оружейной компанией CAVIM, которая попала под санкции США в 2013 году за торговлю из-за нарушения Закона о нераспространении ядерного оружия в Иране, Северной Корее и Сирии.

В июле этого года Мадуро продемонстрировал вооруженные иранские боевые беспилотники, построенные с использованием сборочных комплектов Mohajer-2. В феврале Израиль обвинил Иран в поставке Венесуэле высокоточных ракет для использования в беспилотниках.

Иран также поставлял беспилотники в Судан, согласно военным аналитикам, спутниковым снимкам и фотоанализу обломков беспилотника, хотя на Хартум также распространяется эмбарго ООН на поставки оружия. В 2008 году, когда миротворцы ООН спросили о боевых беспилотниках, которые, как они видели, использовались в Судане, им сказали, что это версия иранского Ababil-3.

У Ирана есть как политические, так и финансовые стимулы продавать беспилотники таким странам, а также поставлять их марионеточным группам в рамках своей региональной политики на Ближнем Востоке. Продажи позволяют Тегерану налаживать международные связи вопреки попыткам Запада изолировать его и обеспечивают дополнительный источник дохода наряду с нефтью, продаваемой в нарушение санкций.

В мае генерал, главнокомандующий вооруженными силами Ирана Мохаммад Багери посетил Таджикистан, чтобы открыть завод по производству беспилотников Ababil-2.

Это первый завод по производству беспилотных летательных аппаратов, построенный Ираном за границей, и иранские СМИ широко освещали это событие, назвав его важной вехой в отечественной программе разработки оружия и признаком того, что Иран стал реальным игроком на рынке беспилотников.

Информационное агентство Tasnim, связанное с Революционной гвардией, сообщило, что Иран "углубляет свое стратегическое влияние на востоке", экспортируя беспилотники. Официальная газета правительства Ирана писала, что "успешный опыт иранского оружия на Ближнем Востоке и в Эфиопии привел к тому, что Иран стал крупным экспортером оружия в регионе и на международном уровне".

По данным представителей разведки, иранские беспилотники использовались в ходе многочисленных атак против Израиля, а также в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Йемене и, в октябре 2020-го, против американской базы в Сирии. Страны по всему миру начали обращать на это внимание.

"Они создали этот жизнеспособный потенциал беспилотников, поэтому неудивительно, что другие страны заинтересованы в получении таких технологий", — сказал военный аналитик и научный сотрудник Вашингтонского института, специализирующийся на оборонной промышленности Ирана, Фарзин Надими.

В апреле западные СМИ писали, что Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для военных действий в Украине с помощью иранских сетей по контрабанде оружия.

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