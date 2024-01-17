Сбит один ударный "Ланцет" и один разведывательный БПЛА.

Очень много вражеских беспилотников сегодня "рыщут" вдоль русла Днепра, особенно, на Херсонщине и Николаевщине, где проходит линия боевого столкновения. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, к обеду их было до 10. "Там наша противовоздушная оборона отрабатывает неплохо. Воздушное командование Юг уничтожило в течение дня два БПЛА на этом направлении – один ударный "Ланцет" и один разведывательный БПЛА", - добавил он.

Игнат также напомнил, что прошлой ночью было уничтожено 19 "Шахедов", а один "где-то еще потерялся". "Это прекрасный результат работы противовоздушной обороны, но, к сожалению, мы видим, что есть и падения обломков и страдают люди", - добавил он.

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Игнат отметил, что враг применил зенитные ракеты С-300 для удара по Харьковщине и есть немало пострадавших. "Это террористическое оружие, которое летит по баллистике и от него могут быть серьезные последствия именно в густо населенных городах", - сказал он.

Он напомнил, что несколько часов назад была сбита на востоке государства очередная ракета Х-59.

Ракетные удары по Украине

Как сообщал УНИАН, перед рассветом российская армия нанесла удары по Одесской области сверхзвуковыми ракетами "Оникс".

Одновременно с отвлекающим маневрированием тактической авиации над акваторией Черного моря, оккупанты коварно ударили "Ониксами" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию. Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена.

Сегодня, 17 января, воздушное командование "Восток" сообщило, что Днепровском районе Днепропетровщины силы ПВО уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

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